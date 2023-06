Kroos saluta Bellingham: “Qui qualcuno per 100 milioni si è riposato”

Chiaro il riferimento ad Hazard, che il 30 giugno si svincolerà dal Real Madrid e che nel 2019 era stato pagato 160 milioni

Toni Kroos lancia una stoccata a Eden Hazard e nello stesso tempo saluta l’arrivo al Real Madrid di Jude Bellingham per 103 milioni più 30 di bonus: “103 milioni! Abbiamo già avuto qualcuno che è venuto qui per un sacco di soldi e non faceva praticamente altro che riposarsi. Sono un sacco di soldi, ma vediamo il positivo, Bellingham sembra fortissimo”. Nel 2019, i Blancos prelevarono dal Chelsea Hazard per 160 milioni, ma il belga tra infortuni e prestazioni insufficienti il prossimo 30 giugno si svincolerà senza lasciare ricordi positivi ai tifosi madridisti.