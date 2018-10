Krunic ammette: "Voglio diventare come Zielinski"

Intervistato da 'Il Mattino', Rade Krunic ha parlado della prossima sfida contro il Napoli: "Sarà una gara molto difficile, loro sono una squadra molto importante e il San Paolo fa la differenza. Anche in Champions hanno dimostrato di avere i mezzi per fronteggiare le grandi d'Europa ma noi proveremo a far punti".

"Sono rimasto in contatto con Zielinski – ammette Krunic -, siamo molto legati. Spesso ci scambiamo complimenti ma sto provando a diventare come lui, è un tipo di giocatore che mi piace molto. Un altro modello è De Bruyne: corre per 90'".

Ancora sulla sfida con i partenopei: "Sicuramente Zielinski e Insigne sono i miei preferiti. Piotr è un centrocampista moderno: ha corsa, tecnica e tiro. Non gli manca nulla".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 15:45