Kucka-Parma: addio in caso di retrocessione

L’avventura di Juraj Kucka al Parma sta per concludersi,

L’esperto centrocampista slovacco, in forza al club emiliano dal gennaio 2019, non dovrebbe infatti restare in maglia crociata in caso di retrocessione in Serie B.

Diventato in breve tempo uno degli idoli dei tifosi del Parma grazie al rendimento avuto e all’attaccamento alla maglia mostrato, fino ad indossare la fascia da capitano, nonostante i 34 anni compiuti Kucka ha già ricevuto proposte per restare ad alti livelli.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ sulle tracce dell’ex Milan ci sono due squadre in cui ha militato in passato: lo Sparta Praga, dove Kucka giocò tra il 2009 e il 2011 e dove potrebbe tornare a disputare le Coppe Europee dopo 10 anni, e il Genoa, che lo portò in Italia prelevandolo proprio dal club ceco e dove ha giocato per quattro anni e mezzo fino all’estate 2015, per un totale di 127 presenze e 9 reti.

OMNISPORT | 29-04-2021 11:02