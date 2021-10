Kylian Mbappé: "Volevo andare a Tokyo 2020 ma mi hanno bloccato"

29-10-2021 11:10

In una lettera aperta a L’Equipe, a mille giorni dall’inizio dei Giochi di Parigi 2024, il 22enne attaccante francese Kylian Mbappé si augura di poter partecipare all’Olimpiade di casa e rivela che avrebbe già voluto essere presente a Tokyo 2020 ma il suo club, il Paris St. Germain, l’ha bloccato: “Già ai Giochi di Tokyo avevo voglia di partecipare, era un obiettivo, ma mi hanno subito tagliato l’erba sotto i piedi – scrive Mbappé -. Quando vediamo cosa sono riuscite a fare le rappresentative francesi… abbiamo vinto nella pallavolo, nella pallamano, siamo stati in finale nel basket contro gli Stati Uniti. Sono partiti per vincere l’oro e hanno onorato la Francia. Io spero di vivere tutto questo e fare la stessa cosa nel 2024, con una squadra che riunisca i migliori giocatori del momento”.

OMNISPORT