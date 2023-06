Tennis, Kyrgios shock: "Sono stato in un ospedale psichiatrico. Ho avuto pensieri suicidi"

Nuove rivelazioni shock da parte di Nick Kyrgios.

Il tennista australiano, dopo aver ammesso di aver sofferto di depressione, ha svelato a The Australian, alcune indiscrezioni sulla nuova serie Break Point.

Bevevo, mi drogavo e mi ero allontanato dalla mia famiglia e dalle persone a me più vicine. Avevo perso a Wimbledon e, quando mi sono risvegliato, mio padre piangeva seduto sul mio letto. Quello è stato il fattore scatenante. Mi sono detto ‘Ok, non posso andare avanti così’. Sono finito in un reparto psichiatrico per affrontare i miei problemi.