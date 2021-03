L'accusa dell'ex Milan: “Anziano e malato, quando mi vaccinano?”

Il programma di vaccinazioni anti-Covid prosegue in tutta Italia, ma sono ancora molti gli anziani e i soggetti a rischio che sono privi di copertura dal coronavirus. A sottolineare i problemi di queste due fasce di cittadini ci ha pensato un ex bandiera del Milan e della Nazionale italiana, Ricky Albertosi.

Lo sfogo di Albertosi

Il portiere di Messico ’70 ha affidato il proprio sfogo a La Repubblica, denunciando il fatto di non essere stato ancora vaccinato nonostante uno stato di salute precario. “Ho 82 anni, sono cardiopatico e senza un rene e ancora non mi fanno il vaccino”, ha dichiarato Albertosi, che poi ha spiegato di volersi fare portavoce di tutte le persone anziane o malate nelle sue condizioni.

“Devo premettere che sto abbastanza bene e che non chiedo niente di speciale. Però mi sento di parlare a nome di un’intera categoria, quella delle persone non troppo in salute che hanno passato gli ottanta e si sono rotte le scatole di stare chiuse in casa con addosso la paura di morire”.

Vaccinazione in estate?

Secondo quanto calcolato con il suo medico di base, l’ex portiere rossonero teme di non ricevere il vaccino prima dell’estate. Il suo stato di salute, intanto, non è dei migliori. “Mi hanno tolto un rene 4 anni fa per colpa di un tumore all’uretere – ha confessato Albertosi -. E ho avuto un infarto che mi ha tenuto un bel po’ in rianimazione, poi mi hanno messo due o tre stent alle coronarie. Ma c’è chi sta aspettando il turno e sta peggio di me”.

Giocatore di grande personalità in campo, Albertosi dimostra di avere ancora carattere ed essere pronto a metterci la faccia, stavolta non per il Milan o la Nazionale, ma per i soggetti più a rischio durante l’epidemia di Covid-19.

SPORTEVAI | 19-03-2021 11:09