L'annuncio di Lorena Cacciatore: un figlio da Federico Marchetti

Lorena Cacciatore è un’attrice che gode di un affetto da parte del pubblico che le deriva dall’essere prossima a quei sentimenti che ciasciuno ripercorre attraverso i suoi personaggi: da “Mina settembre” a “Il paradiso delle signore” ha incarnato una donna che ha suscitato empatia e un affetto inaspettato, quasi. E che ha goduto del suo plauso, quando ha continuato a scegliere questi stessi personaggi che l’hanno reso popolare. Eppure, nonostante la celebrità e la relazione con un personaggio di spicco come Federico Marchetti, è riuscita a celare una gravidanza ormai prossima a concludersi essendo giunta al settimo mese. A settembre, infatti, i due diventeranno genitori per la prima volta. E sono sereni e felici di poterlo annunciare.

Annuncio a sorpresa di Federico Marchetti e Lorena Cacciatore

L’attrice ha scelto di confidare le proprie sensazioni in un’intervista rilasciata a Diva e Donna: a breve diventerà mamma di un maschietto che si chiamerà Edoardo. Solo il 4 luglio scorso, la coppia ha festeggiato il terzo anniversario di fidanzamento, postando una foto su Instagram corredata da un cuore blu. un simbolo che, alla luce di questa notizia, svela un significato diverso rispetto a quanto si riteneva un modo per celebrare il terzo anniversario di questa famiglia che ha consolidato così un rapporto forte, solido.

La bulimia di Lorena cacciatore: le sue parole

“Federico mi ha salvato la vita” ha raccontato a Diva e Donna l’attrice, che ha incontrato il compagno in un momento molto duro della sua vita, quando stava affrontando la bulimia. “Stavo affrontando un momento difficile. Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma” ha dichiarato Lorena.

Gli inizi della loro storia

“Subito dopo che ci siamo conosciuti, lui è partito per il ritiro. Prima di andare via mi ha detto: ‘Se hai un attacco, chiamami, ti prego’. Stavamo per ore al telefono la notte: io mi svegliavo aprivo il frigorifero, mangiavo tutto e lo chiamavo. Lui mi ascoltava, mi chiedeva come stessi e mi impediva di vomitare. Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata di lui. Quando hai questo tipo di problemi, tu non ti ami sufficientemente. Ma quando ti innamori di qualcuno, un partner, ma anche un figlio, decidi di guarire per proteggerlo”. Parole che svelano un lato inedito dell’attrice che riserva delle aspettative come papà nel compagno: “I calciatori di solito fanno tutto presto, ma spesso non hanno consapevolezza di quello che fanno. Federico invece ha 38 anni: per decidere di avere un figlio ha aspettato che fosse il momento giusto”.

VIRGILIO SPORT | 19-07-2021 16:24