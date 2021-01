Marchetti e la sua Ferrari distrutta: la reazione su Instagram

Quanto avvenuto è divenuto virale in un lasso di tempo ridottissimo, vuoi per il personaggio, vuoi per lo specifico avvenimento. Ma entriamo nel merito: Federico Marchetti ha scoperto che la sua Ferrari era stata distrutta. Come? Da chi?

Ferrari distrutta, la reazione di Marchetti sui social

Il portiere del Genoa si è sfogato sui social, pubblicando una foto in cui sorride accompagnando l’immagine a una dida esemplare:

“Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect”.

La ricostruzione dell’incidente: Ferrari distrutta

Cerchiamo di ricostruire i fatti: il portiere del Genoa aveva affidato la sua Ferrari 812 Superfast al personale di un autolavaggio e dopo qualche ora l’ha trovata praticamente a pezzi. Uno degli impiegati la stava riportando al Centro Sportivo Signorini, ma in via Pacoret de Saint Bon, nei pressi dell’aeroporto di Genova ha perso il controllo della Ferrari in una curva. Si è schiantato contro il guardrail e ha tamponato altre 5 auto parcheggiate sulla carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Ferrari da rottamare quasi e una grande lezione, da parte del giocatore, che ha espresso – almeno sui social – un messaggio di indubbio ottimismo e ridimensionato l’accaduto, in un momento storico così delicato.

VIRGILIO SPORT | 12-01-2021 10:34