L’Australia è pronta per il Qatar, ma Volpato ha detto no

Anche l’Australia si prepara al suo Mondiale e si presenterà all’appuntamento dell’anno con 26 giocatori pronti ritagliarsi uno spazio importante fra mille big. Tra questi, però, non ci sarà Cristian Volpato. Il talento giallorosso era stato scelto dal Commissario Tecnico Arnold se non fosse che a declinare l’invito è stato proprio il diretto interessato. “Ci ho parlato tre volte, fino alle 11 di sera, lui si è preso del tempo per pensarci e per lasciarsi consigliare da chi lo segue, ma alla fine ha detto di no, ritiene che in questo momento della sua carriera sia una scelta troppo importante, va bene così”. Volpato in un’intervista precedente aveva già dichiarato di voler il Mondiale del 2026 con l’Italia.

Questa, invece, la lista dei 26 convocati.

Portieri: Mathew Ryan (FC Copenhagen), Andrew Redmayne (Sydney FC) e Danny Vukovic (Central Coast Mariners).

Difensori: Milos Degenek (Columbus Crew), Nathanial Atkinson (Heart of Midlothian), Joel King (OB), Fran Karacic (Brescia), Bailey Wright (Sunderland), Harry Souttar (Stoke), Kye Rowles (Heart of Midlothian), Aziz Behich (Dundee United) e Thomas Deng (Albirex Niigata).

Centrocampisti: Aaron Mooy (Celtic), Craig Goodwin (Adelaide United), Jackson Irvine (St. Pauli), Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Riley McGree (Middlesbrough), Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt) e Keanu Baccus (St Mirren).

Attaccanti: Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian), Jamie Maclaren (Melbourne City), Craig Goodwin (Adelaide United), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Garang Kuol (Central Coast Mariners) e Awer Mabil (Cadice).