L'idea della Juve per superare la crisi manda in tilt il mondo del web

I conti alla Juventus non tornano. Il passivo record con circa 210 milioni di rosso è più di un segnale di allarme in un momento delicato per tutti i club del mondo. I costi dell’operazione Ronaldo sommati all’emergenza per la crisi Covid hanno messo ko la società più ricca d’Italia. Il prossimo bilancio potrebbe essere ancora in passivo di circa 70 milioni con equilibrio nel 2022-2023 a patto di proseguire rapidamente nella ricerca della sostenibilità con pochi margini d’errore ma per la Juve una soluzione sarebbe ancora la SuperLega.

La Juventus resta convinta della legittimità della Superlega

Nel comunicato diffuso dopo il Cda del club bianconero c’è un passaggio esplicito in cui si legge che non c’è alcuna marcia indietro sul progetto, anzi. Si legge che della legittimità della SuperLega la Juve è ancora pienamente convinta.

L’ironia dei tifosi sulla SuperLega riproposta dalla Juve

Fioccano le reazioni sui social: “Suggerirei una Super Superlega, dove una squadra fortissima gioca contro se stessa (tanto le rose sono lunghe) tipo 34 volte all’anno. Spettacolo garantito!” o anche: “La porta è là. È sempre stata apertissima. Via. Basta uscire da Lega Serie A e Uefa. O vogliono spezzare le reni alla Salernitana con 300 milioni l’anno in più?”.

C’è chi scrive: “Non è solo la pandemia ma acquisti e operazioni fuori da ogni logica a partire dagli allenatori !!” o anche: “In realtà le frasi prima della “legittimità della superlega” svelano l’inizio lento e paludato (Agnelli anche se commissariato gestionalmente è sempre presidente e cugino) del processo di dissociazione dall’asse di ferro con Perez che ha alienato la Juventus in Europa e in Italia”

Un tifoso osserva: “la Juve aveva scritto la stessa cosa anche nel comunicato del 19 aprile con cui annunciava la Superlega. È un dato di fatto che ad oggi non è possibile stimare le conseguenze e gli esiti di un torneo alternativo alle competizioni UEFA” e infine: “dicono chiaramente di avere una proposta alternativa a quella della UEFA… pensano che la UEFA la prenderà bene? Anche se in effetti in 3 non so cosa possano fare, dato che gli attori principali, a parte Real e Barcellona, si sono tirati indietro”

