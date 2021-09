L'Italia fa il record ma delude, i tifosi trovano i responsabili

Notizia positiva: i 36 risultati utili consecutivi, record assoluto. Notizia negativa: la mancata vittoria in Svizzera, con tanto di occasionissima non sfruttata, il rigore fallito da Jorginho. Lascia l’amaro in bocca lo 0-0 di Basilea ai supporter azzurri. Ci vorranno tre vittorie nelle ultime tre gare per staccare il biglietto per il Mondiale, con la prospettiva di giocare una vera e propria sfida spareggio a novembre a Roma proprio contro gli elvetici.

Svizzera-Italia: attaccanti azzurri nel mirino

Nel primo tempo l’Italia parte bene, costruisce anche diverse occasioni da gol che però non riesce a sfruttare. Sui social montano le proteste verso gli attaccanti, a cominciare da Immobile: “Sei incommentabile, hai voglia a dire che non ti passano i palloni: sei davvero ignobile”. Tante le critiche al centravanti della Lazio: “Immobile è il giocatore con cui parla più spesso mister Mancini. Ma continua a non capire niente”. Ma non è l’unico a finire nel mirino: “Immobile e Berardi in campo per prendere la presenza, come quando in DAD entravi in chiamata e spegnevi la video facendoti i fatti tuoi”. Ce n’è anche per Insigne: “Ascoltare mio padre che insulta Insigne pur tifando Napoli è musica per le mie orecchie juventine”, scrive una fan. “Insigne sufficiente, non è il peggiore degli azzurri. Le delusioni sono altre”, la precisazione di un altro utente.

Jorginho spreca, la vittoria italiana sfuma

Nella ripresa sul banco degli imputati si accomoda Jorginho per il clamoroso errore dal dischetto. “Jorginho si è fatto una fama immensa per quel rigore contro la Spagna quando ne ha sbagliato uno in finale, non ha segnato mezzo gol e ha appena sbagliato un rigore a metà partita”, scrive impietoso un tifoso. “Ma dai quale Jorginho, è Bernardeschi camuffato”, ipotizza un altro con riferimento al look del centrocampista del Chelsea. Qualcuno dà suggerimenti al Commissario Tecnico: “Mancini metti Chiesa e Zaniolo per Berardi e Immobile e la vinciamo con le pantofole”. Il mister sembra leggere Twitter e fa proprio questi cambi, poi lancia nella mischia anche Verratti. “Sommer migliore in campo e non capisci se sia più bravo lui o più pasticcioni i nostri”, incalza un altro fan. E la partita finisce 0-0: per la qualificazione mondiale bisognerà soffrire ancora e non sbagliare più nulla.

SPORTEVAI | 05-09-2021 22:47