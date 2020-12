La carica di Balotelli: "Farò di tutto per portare il Monza in Serie A"

Mario Balotelli è pronto per il debutto in Serie B, categoria nella quale però vorrà giocare ben poco, giusto il tempo necessario per aiutare il Monza a centrare la prima, storica promozione in Serie A.

Quasi otto anni dopo il suo primo trasferimento al Milan, l’attaccante bresciano ritroverà quindi Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

A dare quella che, di fatto, è un’ufficialità anticipata, è proprio lo stesso classe 1990 che, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, si è detto entusiasta per la nuova avventura: “Ringrazio il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per quest’opportunità, farò di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A”.

Balotelli arriva al Monza a parametro zero: si era svincolato dal Brescia al termine della scorsa stagione e ritroverà le Rondinelle da avversario in questa stagione.

Nei giorni scorsi un incontro a casa di Galliani a Milano, zona Brera, ha sancito l’accordo.

Il contratto che firmerà Mario, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sarà da 500mila euro all’anno, metà di quanto prendeva lo scorso anno al Brescia. A cui si aggiungeranno i bonus, legati alle presenze e alle promozioni.

OMNISPORT | 06-12-2020 12:24