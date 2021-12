La confessione di Vialli sul tumore: “È ancora con me”

21-12-2021 12:40

I problemi di salute di Gianluca Vialli tornano a fare notizia nel mondo del calcio. L’ex campione, oggi dirigente della Nazionale allenata da Roberto Mancini, è tornato a parlare in tv del tumore e della lotta che sta conducendo contro di esso.

La confessione di Vialli

In collegamento con Cremona 1, emittente locale della città in cui l’ex attaccante è cresciuto, Vialli ha presentato il suo nuovo libro “Gianluca gonfia la rete” insieme ad alcuni ex compagni di squadra come Pietro Vierchowod, Ciro Ferrara e Roberto Mancini.

Interrogato a proposito del suo stato di salute, Vialli ha affermato di stare “abbastanza bene” e di attraversare condizioni stabili che gli consentono di “vivere tutto sommato bene e in maniera tranquilla”.

Più avanti, però, è arrivata la confessione: Vialli non è ancora guarito dal tumore, la malattia non l’ha abbandonato e periodicamente si fa sentire. “L’ospite indesiderato è ancora con me – ha dichiarato l’ex centravanti della Nazionale -, a volte più presente, altre meno. Spero mi possiate sopportare ancora per tanti anni ma sono fiducioso ed ottimista, chi mi circonda mi trasmette forza e coraggio”. Dopo alcune dichiarazioni delicate ha voluto anche scherzare, dicendo che “adesso sto facendo un periodo di manutenzione, in linea con l’avanzare dell’età”.

Nel 2018 l’annuncio della malattia

Vialli aveva reso pubblica la sua lotta contro il cancro nel 2018, affrontando l’argomento con atteggiamento positivo. “Ne avrei fatto volentieri a meno – aveva detto all’epoca -. Ma non è stato possibile. E allora l’ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa”.

