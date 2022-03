La Dinamo Sassari riabbraccia Miro Bilan

07-03-2022 22:05

Dopo Daniel Hackett, D’Angelo Harrison e Tornike Shengelia, accasatisi alla Virtus Bologna, il basket italiano accoglie un altro giocatore di spicco di livello internazionale in fuga dalle zone coinvolte nella guerra tra Russia e Ucraina. E come per Hackett e Harrison, si tratta di un ritorno.

Si tratta di Miro Bilan, centro croato classe ’89, che torna ad indossare la maglia della Dinamo Sassari.

L’annuncio è stato dato dal presidente Sardara, che al termine della scorsa stagione aveva lasciato la Sardegna per accasarsi in Ucraina nel Prometey, lo stesso club per il quale aveva firmato in estate Harrison, appena tornato a Brindisi.

L’invasione dell’esercito russo e il confilitto ha convinto Bilan a tornare in Italia e nel club nel quale era stato protagonista tra il 2019 e il 2021, vincendo una Supercoppa italiana.

