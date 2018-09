La Dorna vuole Romano Fenati in pista

Romano Fenati verso il ritorno in pista. La Federazione Motociclistica Internazionale ha scelto la linea morbida e ha deciso di non inasprire la sanzione inflitta al centauro ascolano dopo il gesto di Misano (due gare di squalifica). L'ex pilota del team Snipers verrà utilizzato per una campagna per la promozione dello sport motociclistico e della correttezza in pista: lo riporta Gpone.com.

La Federazione vuole riabilitare l'immagine del marchigiano in vista di un suo ritorno nel motomondiale. Il numero uno di Dorna Carmelo Ezpeleta vuole rivederlo al più presto in pista: se non in Giappone (non ci sono selle disponibili al momento), nelle 3 gare successive che restano o al più nel 2019. Intanto nei paddock aumentano le voci in suo favore: per l'ex pilota Sito Pons "una squalifica a vita è eccessiva". Su Fenati si è espresso anche Hector Barbera: "Gli hanno rovinato la vita".

SPORTAL.IT | 19-09-2018 10:40