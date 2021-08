La famiglia di una principessa interessata alla Salernitana

Per mesi i riflettori degli addetti ai lavori sono stati puntati su Claudio Lotito: presidente della Lazio e della Salernitana. Il patron biancoceleste, che anni addietro rilevò il titolo della società campana, quando ha visto i suoi ottenere la promozione dalla Serie A alla Serie B si è ritrovato di fronte ad un bivio. Per via della burocrazia, la Lega Calcio non permette ad uno stesso presidente di possedere due club nella medesima categoria.

Ecco perchè CLaudio Lotito patron della Lazio, si vede costretto a cedere il club campano anche se, alla luce dei fatti, non è facile trovare acquirenti pronti a rilevare i granata.

La situazione ad oggi è questa: per diversi mesi, come detto, il presidente dei due club ha provato a vendere i campani ma senza successo. Questo ha portato all’intervento diretto della FIGC che alla fine ha trovato una soluzione. La Salernitana non ha acquirenti? Allora passerà nelle mani di un trust. Attualmente, infatti, per garantire il regolare svolgimento del campionato, la società con sede a Salerno è stata affidata ad un garante: una figura che si comporterà da presidente per un lasso di tempo limitato.

Acquirenti in vista: stando a quanto si apprende da Repubblica, sarebbe nato un certo interesse da parte della famiglia della principessa qatariota Amna Al-Thani. La reale, infatti, ieri sarebbe stata avvistata allo stadio in occasione del debutto casalingo del club avvenuto contro la Roma.

OMNISPORT | 30-08-2021 12:33