La favola di Natale: Stecca annuncia di essere guarito dal Covid

25-12-2021 12:40

Arriva dai social la prima bella favola di questo Natale. Su Facebook infatti Maurizio Stecca ha postato una foto sorridente dall’ospedale in cui annuncia di essere guarito dal Covid, scrivendo: “Ho vinto il match della mia vita, grazie a voi per avermi sostenuto con il vostro team amici… Buon Natale 2021, Maurizio Stecca”.

Stecca è guarito, era ricoverato per covid dal 12 dicembre scorso

Il 58enne ex pugile, oro olimpico a Los Angeles 1984 e poi campione del mondo Wbo ed europeo tra i professionisti, ha informato i suoi fan di essere uscito dall’incubo del Corona Virus. Stecca, che è stato anche viceallenatore della Nazionale, era ricoverato dallo scorso 12 dicembre in un reparto medico dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso (il 19 era uscito dalla terapia intensiva) e ora può fare gli auguri a tutti: “Buon Natale 2021 a tutti i miei amici e fans per avermi sostenuto in un momento difficile per il match della mia vita che ho vinto”.

I tifosi esultano sui social per la guarigione di Stecca

Migliaia in pochi minuti le reazioni sui social: “Tutti gli incontri che hai vinto ti hanno dato la gloria nello sport! Quest’ultimo che hai vinto ti ha dato una vita migliore…e non tutti lo vincono! Auguri” o anche: “Non ho mai dubitato della tua vittoria. Ti mando un forte abbraccio” oppure: “Buon Natale e Felice anno Nuovo Maurizio Stecca tieni duro mancano poche riprese noi siamo tutti al tuo angolo a sostenerti forza Master”

C’è chi scrive “Bello vederti sorridere.. Abbiamo pregato molto per la tua guarigione..” o anche: “un abbraccio forte forte buon Natale e felice anno nuovo DAIIIIIII che ci metteremo tutto alle spalle un abbracci”

Infine: “Non avevamo dubbi che ce l’avresti fatta, come sempre hai dimostrato di essere un vero Campione, tantissimi auguri di buon Natale e di buona convalescenza”

