Pugilato, Stecca dà un pugno al Covid ed esce dalla terapia intensiva

19-12-2021 14:28

Maurizio Stecca dà un pugno al Covid ed esce così dalla terapia intensiva. Il campione olimpico 1984 è stato ricoverato il 12 dicembre I medici. Questo il messaggio del pugile 58enne: “Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro un avversario chiamato Covid – erano state le sue parole -. Non so quante riprese ci vorranno, sicuramente tante. Io, abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai davanti a questo maledetto avversario”.

Dopo essere stato intubato, i medici oggi lo hanno infatti risvegliato. Maurizio Stecca sta migliorando ma è ancora affaticato. La compagna lo ha sentito al telefono ed è pronta a portargli la settimana enigmistica, chiesta proprio dal pugile per distrarsi un po’.

Proprio la compagna Annamaria Ravello ha fatto il quadro sulla sua situazione: “Non è ancora finita, Maurizio è affetto da tempo da una patologia della coagulazione del sangue, e adesso ha i polmoni danneggiati”. La situazione però sta migliorando e il peggio sembra alle spalle.

OMNISPORT