Le buone prestazioni di Jordan Veretout stanno attirando l'attenzione di diversi club di serie A e Ligue 1, e la Fiorentina vuole blindare il giocatore rinnovandogli il contratto, ora in scadenza nel 2021.

Il giocatore, che attualmente guadagna meno di un milione di euro a stagione, continua ad accrescere il valore del suo cartellino: i gigliati, che lo prelevarono dall'Aston Villa per 7 milioni di euro, ora lo valutano per non meno di 25 milioni.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 10:50