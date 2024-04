Fiorentina-Sassuolo, moviola: L’arbitro batte un record, ecco cosa ha fatto

La prova di Marcenaro al Franchi nella goleada dei viola analizzata ai raggi X, il fischietto genovese ha ammonito in tutto tre giocatori nei 90'

Non sta avendo una stagione facile l’arbitro Marcenaro, scelto da Rocchi per Fiorentina-Sassuolo. In stagione ha sbagliato diverse prove, con Napoli-Cagliari (quando annullò un gol regolare) e Inter-Lecce (quando prese più di un abbaglio) come casi recenti. Marcenaro aveva al suo attivo in A 25 direzioni, l’ultima in Lecce-Roma a inizio mese quando fece infuriare i capitolini ma come se l’è cavata ieri il fischietto genovese al Franchi?

Clicca qui per vedere gli highlights di Fiorentina-Sassuolo

I precedenti di Marcenaro con Fiorentina e Sassuolo

Terza direzione in campionato di Marcenaro coi viola. I precedenti erano: Cremonese-Fiorentina 0-2 della scorsa stagione e Lazio-Fiorentina 1-0 quest’anno. Due quelli col Sassuolo, entrambi fuori casa ed entrambi terminati con un KO degli emiliani. Quest’anno il suo score è stato nettamente casalingo. Su dieci partite arbitrate 6 vittorie interne, 3 pareggi, una vittoria per la squadra in trasferta.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Moro con IV Ufficiale Prontera, al VAR Serra e all’AVAR Pairetto, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 13′ Tressoldi (S), 32′ Martínez Quarta (F), 79′ Comuzzo (F)

Fiorentina-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 13′ primo giallo della partita all’indirizzo di Tressoldi che stende Sottil intervenendo in totale ritardo. Era diffidato e salterà la prossima gara contro l’Inter. Al 32′ ammonito Martinez Quarta che ha fermato Thorstvedt in ritardo. All’80’ Comuzzo interviene in ritardo su Mulattieri, ammonito da Marcenaro che ha sempre tenuto in pugno la gara. Regolari tutti i gol di Fiorentina-Sassuolo, la particolarità è che l’arbitro non ha concesso rcupero nè nel primo nè nel secondo tempo. Un record.