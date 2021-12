La Fiorentina vola: Bologna battuto 3-2

05-12-2021 15:06

La Fiorentina continua a volare: al Dall’Ara i viola nel derby dell’Appennino hanno battuto il Bologna per 3-2 il lunch match della sedicesima giornata di Serie A e ora sono momentaneamente quinti in classifica. Squadra di Italiano in vantaggio al 33’ con Maleh che insacca di testa un cross di Nico Gonzalez. I ragazzi di Mihajlovic pareggiano al 42’ con Barrow che segna al volo di sinistro su assist di Svanberg. Al 51’ Fiorentina di nuovo avanti con una strepitosa punizione di Biraghi, poi al 67’ il tris grazie a un rigore trasformato da Vlahovic per fallo di Skorupski su Nico Gonzalez. All’83’ il Bologna accorcia le distanze solo per le statistiche con un tiro dal limite di Hickey deviato da Odriozola sul quale Terracciano non può nulla.

OMNISPORT