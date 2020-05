La frase di Totti su Nedved scatena la polemica sul web

Già nei giorni scorsi un sondaggio di calciomercato.com lo aveva visto come tra i personaggi più odiati del mondo del calcio, tanto da strappare un commento pesante anche da parte di Massimo Moratti (“Una volta fece un fallo che costò un brutto infortunio a Figo”) ora Pavel Nedved deve difendersi anche dalle “accuse” di Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma, in una diretta Instagram con Paolo Bonolis, ha sottolineato come la verve agonistica messa in campo dal ceko anche dopo il ritiro dal calcio giocato è rimasta intatta.

Totti bacchetta Nedved

L’ex n.10 della Roma ricorda come anche oggi Nedved mostri il suo agonismo anche eccessivo sul rettangolo verde nelle partite tra amici o di beneficenza e dice: “Entra ancora come un assassino”.

Sui social i tifosi si dividono sulle parole di Totti

Sono soprattutto gli juventini a replicare alle parole di Totti: “Ricordiamo il suo compagno di squadra che per ben 2 volte ha spaccato la gamba di Mattiello” o anche: “Ho sempre pensato che sei un burino ignorante ,questa è la conferma”.

La difesa di Nedved sul web

Non manca però chi ha seguito tutta l’intervista di Totti e spiega: “Ho visto la diretta, e da Juventino, devo dire che Totti non ha criticato Nedved..si parlava dell’agonismo che alcuni giocatori mettono sul campo anche quando non c’è niente in palio..e Pavel era uno di quelli” e infine: “Dai ragazzi non è detto in modo cattivo..era, se capite il senso, per dire che ha sempre fame e voglia come se stesse giocando ancora in serie A per i 3 punti..che la voglia di vincere e di non perdere sono un pregio e lo ha sottolineato dicendo questo…furia ceca uno di noi”.

