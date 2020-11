La frecciata di De Ligt a Sarri scatena il popolo juventino

La sorpresa più bella non sono stati i due gol di Ronaldo, che sorpresa non sono, nè le belle prove di Arthur o Cuadrado ma nella Juve che ha schiantato il Cagliari il sorriso più largo lo ha determinato de Ligt. Lo aspettavano tutti al rientro dopo il lungo stop e si temeva che potesse non essere ancora al top ma l’olandese ha stupito tutti con una prestazione super ed è risultato tra i migliori in campo in assoluto. Che differenza con gli esordi nella passata stagione quando, tra improvvidi falli di mano in area e difficoltà d’ambientamento, aveva spinto tanti a parlare già di flop visto quanto era stato pagato.

De Ligt manda una bordata a Sarri

C’entra anche Pirlo nella rinascita del difensore? A sentire le parole del giocatore sì: “Con Pirlo c’è un calcio più moderno. Ho visto una mentalità diversa, lo scorso anno con Sarri abbiamo provato a giocare in avanti ma con Pirlo proviamo a giocare più moderno. Difendiamo uno contro uno con molto spazio dietro, mi piace giocare così perché lo facevo già all’Ajax” .

Sui social nessuno rimpiange Sarri

Tutti i tifosi della Juve si schierano con de Ligt, nessuno rimpiange l’ex “maestro” di Figline: “La Juve è in netto miglioramento, ma vedo una maggiore preponderanza verso il gioco di ripartenza. Non c’è niente di Sarri in questa Juve”.

C’è chi scrive: “E menomale che non c’è più niente… Sarri è un eccellente allenatore per squadre come il Napoli, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, il Milan attuale… dove vincere non è un obbligo, ma un di più” e chi attacca: “Sarri l’anno scorso alla Juve ha fatto il catenacciaro. Anzi, ha fatto esattamente il gioco che faceva Allegri“.

Plebiscito anti-Sarri per i tifosi bianconeri

Tutti si dicono d’accordo con de Ligt: “Se lo dice lui un motivo ci sarà… ” o ancora: “Rispetto alla stagione scorsa noi tifosi possiamo aspettare la Juve di Pirlo (anche se non credo sarà necessario).. perché il mister ha il dna bianconero. Nessuno avrebbe aspettato la Juve di Sarri. Nulla di personale. Ma è così” e infine: “Pirlo in soli 2 mesi ha già capito più cose che Sarri in un anno intero”.

