La grande paura dei tifosi della Juventus: Finiremo come il Milan

Difficile dire oggi che la Juventus si sia rinforzata rispetto allo scorso anno: gli arrivi di Locatelli, Kean e Kaio Jorge non bastano a compensare l’addio di Ronaldo (più Demiral e Buffon) ma a preoccupare i tifosi della Juventus c’è un’altra grana all’orizzonte. Continua ad essere un giallo la trattativa per il rinnovo di Dybala. Non c’è ancora una data per l’incontro tra i procuratori della Joya e la Juventus, dopo quello saltato il 27 agosto. Potrebbe essere questa settimana. Sul tavolo l’offerta al ribasso, rispetto a quella di Paratici, da 7 mln più bonus. E serpeggia tra i tifosi la paura che la Juve possa fare la fine del Milan, ovvero perdere i suoi talenti a parametro zero.

I tifosi sempre più pessimisti sul rinnovo di Dybala

Fioccano i commenti sui social: “Alla fine il numero di incontri col procuratore di Dybala supererà quello delle battaglie combattute durante la prima guerra mondiale. E poi con quella offertona, sai come corre a rinnovare..” o anche: “Non vedo perché dovrebbe accettare un’offerta al ribasso..” oppure: “Faremo la fine del Milan, i migliori vanno via gratis” e ancora: “Ma si dai… Sperperiamo anche l’ultimo vero patrimonio tecnico ed economico rimasto in squadra. Offriamogli ancora di meno così si decide ad andarsene a parametro zero l’anno prossimo.. Fosse vero è chiaramente la più grande operazione di smantellamento di una squadra mai fatto” e poi: “Ok abbiamo capito se ne va a 0 anche questo”.

Non manca chi stima poco la Joya: “il giusto, giocatore discontinuo che su 5 partiite ne fa 2 belle e 3 di m…” oppure: “Sono anni che Dybala aspetta di ritrovare il ritmo gara … pensa che sta per scadere il contratto e ancora non è entrato in forma !!” e infine: “giusto così, non li vale 10 milioni all’anno! poi se non accetta puoi pure andare via a prendere i 10/12 milioni che chiede”.

SPORTEVAI | 04-09-2021 09:45