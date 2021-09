Mercato Juventus: ennesimo incontro per il rinnovo di Dybala

In casa Juventus ci sono tante questioni da affrontare e risolvere il prima possibile. C’è una classifica da migliorare in campionato e una rosa da scuotere dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Tra le priorità, c’è sicuramente il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza al termine della stagione in corso. La volontà delle parti è la stessa: fare dell’argentino il futuro della Vecchia Signora.

Tuttavia, dopo diversi incontri, l’accordo non è stato ancora trovato. Si parla di un nuovo faccia a faccia, l’ennesimo per arrivare finalmente alla firma e alla fumata bianca.

La proposta della Juventus è chiara: 10 milioni di euro di stipendio a singola stagione (raggiungibile attraverso diversi bonus) con un contratto sino al giugno del 2025.

L’entourage della Joya vorrebbe provare ad avere un ingaggio migliore ma pare ormai convinto ad accettare l’offerta bianconera e chiudere l’annosa questione al prossimo incontro.

Anche per lasciare Paulo Dybala concentrato esclusivamente sul campo. Senza Cristiano Ronaldo, Max Allegri punterà completamente su di lui come faro del gioco bianconero.

In questo momento delicato per i bianconeri, avere il miglior Paulo Dybala è vitale per risalire la classifica e confermare che la Juventus, quest’anno, può lottare per lo scudetto.

OMNISPORT | 03-09-2021 08:18