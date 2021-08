Mercato Juventus: le ultime sul futuro di Paulo Dybala

Terzo round tra la Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto. L’agente Jorge Antun incontrerà nella giornata di sabato i dirigenti bianconeri, per compiere un altro passo verso il prolungamento del contratto che entrambe le parti si augurano.

Secondo le indiscrezioni, le sensazioni sono positive: potrebbe essere una giornata importante per chiudere il tormentone aperto ormai da anni sul futuro della Joya.

Dopo il ritorno di Massimiliano Allegri, Dybala è tornato al centro del progetto dei torinesi: l’ex Palermo percepisce attualmente uno stipendio di poco superiore ai 7 milioni di euro e dopo l’accordo andrebbe a guadagnare fino a 10 milioni di euro a stagione, il secondo in rosa dietro a Cristiano Ronaldo e davanti a De Ligt, a quota 8.

Trovato l’accordo sulla durata del contratto fino al 2025, si cerca un’intesa sulla clausola di rescissione del giocatore, che il procuratore vorrebbe fissare a 50 milioni di euro, riporta Calciomercato.com: la Vecchia Signora la vorrebbe almeno di 70 milioni di euro, o meglio ancora non inserirla. E’ però solo un dettaglio di un affare che sembra ormai essere in chiusura.

Dybala intanto avrà i riflettori puntati addosso durante l’amichevole di sabato contro l‘Atalanta: il giocatore è reduce da una stagione molto complicata, Allegri è curioso di vedere il suo stato attuale di forma. “Dybala? Rientrerà domani, l’ho visto bene come tutti gli altri. Stiamo lavorando bene, è normale che la condizione in alcuni è migliore, mentre altri sono un po’ in ritardo”.

OMNISPORT | 14-08-2021 08:22