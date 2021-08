Juventus, ancora niente fumata bianca con Dybala: le ultime

In attesa che si sblocchi la situazione riguardante il centrocampista tanto richiesto da Allegri, la Juventus resta impegnata contemporaneamente su un altro fronte importante, quello inerente il rinnovo di Paulo Dybala.

Più volte elogiato dal tecnico bianconero per le sue qualità e la sua importanza tattica, l’attaccante argentino deve ancora trovare un accordo per allungare il proprio contratto in scadenza nel 2022 e chiudere così una querelle che sta durando ormai da troppo tempo.

In quest’ottica, nel primo pomeriggio è andato in scena alla Continassa un secondo importante meeting tra gli uomini di mercato juventini cappeggiati da Federico Cherubini e Jorge Antun, agente del calciatore sudamericano.

L’incontro, seppur positivo, non ha sbloccato definitivamente la situazione ma, quantomeno, ha avvicinato le parti in gioco che nelle prossime ore si riaggiorneranno per portare avanti la trattativa.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’entourage del giocatore avrebbe apprezzato il rialzo dei dirigenti bianconeri i quali avrebbero formulato una nuova proposta di rinnovo fino al 2025 a 8.5 milioni di euro a stagione più bonus.

Proprio quest’ultimi, assieme all’inserimento di una clausola rescissoria nel contratto, saranno i veri aghi della bilancia che permetteranno di chiudere l’affare in tempi più o meno brevi.

Sta di fatto tuttavia che, anche qualora le discussioni dovrebbero protrarsi anche oltre Ferragosto, l’intenzione di Dybala e della Juventus è quella di proseguire assieme e su questa solida base, a meno di rotture o stravolgimenti improvvisi, si andrà avanti a trattare in serenità fino alla tanto attesa fumata bianca.

Dybala intanto farà di tutto per farsi trovare pronto per l’inizio della stagione e in quest’ottica, dopo aver ripreso ieri gli allenamenti con il gruppo prenderà parte sabato all’amichevole in programma allo Stadium sabato contro l’Atalanta.

OMNISPORT | 11-08-2021 15:42