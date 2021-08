Juventus: Il primo colpo di Cherubini spiazza i tifosi bianconeri

Dopo l’impero di Marotta e l’interregno affidato al solo Paratici, questo è il primo anno in cui il mercato della Juventus è affidato a Cherubini, che si consulta ovviamente con l’ad Arrivabene e con il tecnico Allegri. In attesa di sviluppi su Locatelli e Pjanic, che stanno inducendo Allegri a provare nuove soluzioni tattiche, ecco il primo vero acquisto con la targa del nuovo ds. E’ atteso a breve a Torino Kaio Jorge, giovane talento brasiliano che piaceva anche a Napoli, Benfica e Milan. Beffati tutti: tutto fatto col Santos: la Juve lo pagherà 3 milioni di euro in due tranche a distanza di un anno.

I tifosi della Juve si spaccano sull’arrivo di Kaio Jorge

Certo non è lui il campione che serve alla Juve ma l’operazione convince la maggior parte dei tifosi, a giudicare dalle reazioni sui social: “Mi spezzano quelli che paragonano Kaio Jorge a Gabigol, dando per scontato quindi che sia un bidone come lui. C’è solo la piccola differenza che il cartellino di Kaio Jorge verrà pagato in tutto circa 3 milioni di euro, cioè un decimo di quanto è stato pagato Gabigol ahahah” o anche: “Nessuno può dire quale sarà l’impatto di Kaio Jorge nel calcio europeo ma la scelta di investire su un giovane di talento, con un costo molto contenuto, è sicuramente quella giusta”.

Fioccano i commenti: “Meglio un Kaio Jorge a 3 milioni che Scamacca a 22 dagli “amici” del Sassuolo” oppure: “Giocatore tra i più in vista della sua generazione, ruolo utile, preso battendo la concorrenza senza strapagare per l’ansia. Forse ingaggio base un po’ alto, ma affare su tutta la linea”. Non mancano gli scettici: “Non discuto la sua qualità, ma Kaio Jorge non penso sia pronto per la panchina della Juventus. Sarebbe meglio parcheggiarlo in una squadra che lo faccia giocare” e infine: “Ad oggi non ha fatto nulla ma proprio nulla, non a caso lo prendiamo noi per 2 peperoni e 3 melanzane, con zero concorrenza da parte dei top club. La vostra esaltazione per cosa nasce? Basta davvero essere brasiliani?”.

SPORTEVAI | 01-08-2021 10:26