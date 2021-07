Milan, colpo di scena: la Juventus soffia il colpo ai rossoneri

Il Milan sta cercando un rinforzo sulla trequarti, per sostituire al meglio Hakan Calhanoglu, ma anche un colpo in attacco per accontentare Stefano Pioli. Il nome più caldo delle ultime settimane è quello di Kaio Jorge, attaccante del Santos e della nazionale Under-20 brasiliana.

Il 19enne di Olinda piace molto ai rossoneri, ma in Serie A c’è anche un’altra squadra che gli ha messo gli occhi addosso. Si tratta della Juventus di Massimiliano Allegri. Il brasiliano sembra destinato a giocare in Italia e adesso anche il presidente del Santos è uscito allo scoperto.

Santos Andres Rueda, il presidente del Santos, ha fatto il punto su Kaio Jorge, raccontando di un’offerta arrivata sulla scrivania: “Il mercato è ristretto perché i club europei non hanno molti soldi, ma ci è arrivata una proposta. Ne erano già arrivate tre false, ma stavolta è una arrivata direttamente dal club: noi abbiamo inoltrato una contro-proposta e ora siamo qui per negoziare”.

Insomma, Milan e Juventus sono pronte a un testa a testa per il classe 2002 col contratto in scadenza a dicembre. Un testa a testa che però, stando a quanto riporta Sportmediaset, ha già un vincitore.

Sandro Sabatini infatti non ha dubbi: “Il Milan sta perdendo Kaio Jorge, il giovane brasiliano 2002 che va alla Juventus. La trattativa la sta confermando anche il Santos è in via di definizione e a meno di clamorosi colpi di scena Kaio Jorge sarà un giocatore della Juventus“. Un duro colpo in caso per il Milan, che fino a pochi giorni fa sembrava già pronta ad accogliere Kaio Jorge. In questo modo il mercato rossonero si complica ulteriormente, vista la necessità di trovare anche un trequartista a meno di un mese dall’inizio del campionato.

OMNISPORT | 25-07-2021 17:13