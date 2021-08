Juventus: Allegri spaventa i tifosi, l'ultima idea scatena la polemica

Cambiare, provare, sperimentare gli è sempre piaciuto. Max Allegri è bravo anche per questo, per saper trovare nuovi ruoli ai suoi giocatori, per renderli eclettici, per utilizzarli in posizioni inedite e sfruttarne caratteristiche nascoste. Spesso gli riesce, a volte no e c’è grande curiosità per capire se avrà futuro l’ultima sua idea, quella di schierare Ramsey play basso come si è visto nel Trofeo Berlusconi contro il Monza. Il gallese è reduce da un campionato deludente ed era dato tra i partenti ma se non arrivano altri registi (Pjanic o Locatelli) Allegri punta su di lui.

L’investitura di Allegri a Ramsey

Dopo la partita il tecnico bianconero, che ovviamente continua a sperare che arrivi almeno Locatelli, è stato chiaro: “Ha giocato molto bene davanti alla difesa, se si convince può diventare importante. Ha intuizione di passaggio, geometrie, pulizia di gioco. E in quella posizione si corre meno…”.

I tifosi della Juve scettici sul nuovo ruolo di Ramsey

Per i tifosi della Juve non è un’idea vincente a giudicare da quanto si legge sui social: “Se Allegri spera di iniziare la ricostruzione da lui iniziamo malissimo” o anche: “Piantatela con Ramsey davanti alla difesa. Va venduto o regalato. Inaffidabile, marcio, da pensionare” oppure: “Ottimo bluff di Max: Se Ramsey è sveglio e ha voglia di continuare a giocare, si cercasse una squadra.. e alla svelta!”.

Qualcuno prova a crederci: “Allegri ha detto anche un’altra cosa interessante su Ramsey “se gioca davanti alla difesa corre anche meno” il che implica minori strappi e scatti e a rigor di logica anche minori probabilità di infortunio. Se lo recupera è un ottimo “acquisto”…” ma la maggioranza è perplessa: “Secondo me Pjanic arriva solo se esce Ramsey. Se Allegri vuole provare il gallese davanti la difesa, significa che la cessione di Aaron non è così certa, ma è complicata”.

Fioccano le reazioni via twitter: “Per me Fagioli vale più di 10 Ramsey. E da più sicurezza e continuità per il futuro. Non va assolutamente ceduto” e infine: “Secondo me è un modo per far venire qualche società a prenderselo…”.

