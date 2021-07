Juve, Max Allegri dà la sveglia: due colpi in arrivo a centrocampo

Massimiliano Allegri al lavoro per ribaltare il centrocampo della Juventus, uno dei punti deboli dei bianconeri nella scorsa stagione. Conscio che le sorti della squadra nel prossimo campionato dipenderanno proprio dalla forza della mediana dei torinesi, il tecnico toscano sta progettando in primis il rilancio di due giocatori di primo piano come Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur.

Allegri si aspetta il riscatto di entrambi i giocatori, che nella scorsa stagione hanno fortemente deluso. Con Arthur fermo nei prossimi mesi causa operazione, il mister livornese attende poi l’arrivo dal mercato di due elementi cruciali per permettere di fare il salto di qualità al reparto.

Il primo è Manuel Locatelli: l’ingaggio del centrocampista della Nazionale campione d’Europa è in chiusura, definitivo sarà il summit del Sassuolo di giovedì. Nonostante l’interesse dell’Arsenal, il giocatore ha già deciso da tempo il suo trasferimento in bianconero e arriverà in prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni di euro più bonus.

Dopo Locatelli, arriverà anche Miralem Pjanic: il pressing di Allegri è continuo per avere anche il centrocampista bosniaco, che sta rifiutando a sua volta una serie di offerte dalla Premier (tra cui quella di Fabio Paratici e del Tottenham), pur di rientrare a Torino e rilanciarsi in bianconero. Pjanic è anche disposto a ridursi lo stipendio da 6, 5 milioni di euro che attualmente percepisce al Barcellona: i due club ne parleranno durante il trofeo Gamper. A fargli posto probabilmente Aaron Ramsey, di ritorno in Inghilterra.

OMNISPORT | 28-07-2021 15:05