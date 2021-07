Galeone: "Allegri ha bisogno di tre innesti"

Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato bianconero: “Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Se la Juventus comprasse Locatelli e Jorginho, vincerebbe lo scudetto con la sigaretta in bocca perché quei due assieme a Rabiot formerebbero un centrocampo eccezionale. Locatelli forse arriverà, Jorginho no di sicuro. Allegri ha bisogno di tre innesti”.

“In primis un difensore centrale mancino, perché Chiellini, se rinnoverà il contratto, non garantirà più di 15-20 partite per via dell’età. Poi un centrocampista di regia: do per scontato che comprino Locatelli e credo che si muovano per il ritorno di Pjanic. Infine prenderei un centravanti come Vlahovic, anche se dovesse rimanere Ronaldo”.

OMNISPORT | 26-07-2021 11:19