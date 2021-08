Juventus-Empoli 0-1: impresa dei toscani, le pagelle

Alla Juventus è iniziata una nuova era. Niente più CR7, niente più mister 31 milioni netti annui, niente più prima lui e poi tutti gli altri. A Torino, sponda bianconera, hanno voltato pagina. Spazio a un progetto differente, più sostenibile, che da domani proporrà un vecchio-nuovo volto: Moise Kean. E, attendendo che il 21enne attaccante piemontese si sottoponga alle visite mediche, la Vecchia Signora ottiene la prima sconfitta stagionale. Tutto molto semplice per l’Empoli che, profondendo grande lucidità e semplicità, si toglie un’enorme soddisfazione grazie al lampo di Mancuso.

Allegri disegna una sorta di 4-3-1-2. In porta, nonostante la pessima prestazione di Udine, fiducia ancora a Szczesny. Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa. Danilo in cabina di regia con Bentancur e Rabiot mezz’ali. McKennie – tolto dal mercato dal tecnico livornese nell’ultima conferenza – alle spalle di Chiesa e Dybala.

L’Empoli, sconfitto in casa al debutto dalla Lazio di Sarri, si schiera con il 4-3-1-2 con Bajrami ad agire alle spalle della coppia Mancuso-Cutrone. A centrocampo Ricci, Haas e Bandinelli. Pacchetto arretrato a quattro formata da Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza davanti a Vicario. I fischi, alle volte, possono fotografare una situazione.

Ecco, indubbiamente il pubblico di casa – al termine del lato A del match – non le ha mandate a dire. D’altro canto, dopo 20’ di buona intensità caratterizzati perlopiù dal duello tra Chiesa e Vicario, la Juventus si spegne. Proponendo incertezze e lacune legate al recente passato.

Musica per le orecchie di Mancuso che, con un guizzo da bomber, porta avanti gli azzurri all’Allianz Stadium. Già, proprio così. Nella ripresa, immediatamente, Allegri opta per un cambio tattico: dentro Morata, fuori un impalpabile McKennie. Ma il match non cambia, anzi, viene gestito sapientemente dall’acume tattico degli ospiti. Che, così, trovano un incredibile successo.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

JUVENTUS-EMPOLI 0-1

MARCATORI: 21’ Mancuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6; Cuadrado 5.5 (81’ De Sciglio s.v.), De Ligt 6, Bonucci 5.5, Alex Sandro 6; Bentancur 4.5 (66’ Locatelli 6), Danilo 5.5, Rabiot 4.5 (55’ Bernardeschi 5); McKennie 5 (46’ Morata 5); Chiesa 6.5 (66’ Kulusevski 5.5), Dybala 5.5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 8; Stojanovic 6, Ismajli 6.5, Luperto 7, Marchizza 6; Ricci 6.5, Haas 6.5, Bandinelli 6.5 (79’ Zurkovski s.v.); Bajrami 7 (70’ Stulac 6); Mancuso 7 (73’ Pinamonti 6), Cutrone 6.5 (79’ Henderson s.v.).

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Bernardeschi (J), Danilo (J), Stojanovic (E), Cutrone (E), Ismajli (E)

Espulsi: –

OMNISPORT | 28-08-2021 22:49