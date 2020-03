La Juve pensa al futuro: tre rinnovi e un colpo per la fascia

Ufficialmente il calcio è fermo a causa dell'allerta Coronavirus, ma diverse società sono comunque al lavoro, rigorosamente da casa, per anticipare i tempi a arrivare preparate alla ripresa. La Juventus, in particolare, è vicina a tre rinnovi e a un colpo discretamente importante per la fascia sinistra. Nello specifico, sono vicini a rinnovare il contratto con il club bianconero l'attuale capitano Giorgio Chiellini, il veterano Gigi Buffon e il centrocampista Blaise Matuidi. Si tratta, invece, per l'arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea.

A riportare le trattative che coinvolgono i calciatori in questione e la dirigenza bianconera è 'Sport Mediaset'. Per quel che riguarda Chiellini, Buffon e Matuidi, si tratta di calciatori importanti non solo all'interno del rettangolo di gioco, ma anche per il peso e il carisma nello spogliatoio: non è un segreto, infatti, che i bianconeri si siano rivolti nei momenti di difficoltà di questa stagione ai propri senatori, per venire fuori da qualche difficoltà di troppo incontrata sia in campionato sia in Champions League.

Per quanto riguarda Emerson Palmieri, l'arrivo è possibile soprattutto perché il terzino non è coinvolto appieno nel progetto tecnico del Chelsea di Frank Lampard. Già nel mese di gennaio era stata ventilata una sua cessione in Serie A, con l'Inter che si era fatta sotto a più riprese, ma il club nerazzurro non aveva poi dato seguito all'iniziale interesse.

La possibilità di un ritorno in Italia dell'ex calciatore della Roma farebbe contento anche l'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini: "Sarebbe bello se Emerson Palmieri, che ha giocato poco nel Chelsea, venisse in Italia" ha detto il commissario tecnico in un'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'.

Oltre alle nuove trattative, proseguono i contatti fra i bianconeri e la Roma in vista della sessione estiva di calciomercato. Dopo lo scambio di terzini andato a buon fine nella scorsa estate tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini (girato poi al Cagliari), le due società stanno lavorando per un nuovo avvicendamento, questa volta a centrocampo.

I bianconeri avrebbero proposto infatti alle controparti giallorosse lo scambio di due centrocampisti centrali, Bryan Cristante e Rolando Mandragora. Il primo ha conquistato il posto da titolare nella squadra della Capitale, e sta offrendo buone prestazioni, tanto da essere finito nella lista di Paratici, il secondo ha confermato con la maglia dell'Udinese, almeno fino allo stop della campionato, di essere uno dei centrocampisti più solidi sella Serie A.

Per controriscattarlo la Juventus dovrà versare 26 milioni di euro, ma l'impressione è che l'affare possa andare in porto.

