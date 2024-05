La classifica senza errori arbitrali, 36ma giornata: falsata la partita di una big

Terzultima giornata di campionato in serie A, con tanti verdetti già scritti. Scudetto all’Inter già assegnato da tempo, altre tre squadre sicure della Champions (Milan, Juventus e Bologna), delineate pure le partecipanti alla prossima Supercoppa a quattro. Restano da definire le altre due retrocesse oltre alla Salernitana e le altre squadre in Europa. Questo nella Serie A reale. E in quella virtuale, depurata dalle sviste e dagli errori di arbitri e Var? Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla diciassettesima (e terzultima) di ritorno.

Arbitri, una gara falsata nella terzultima giornata

Il match falsato del turno è Juventus-Salernitana, chiuso sul risultato di 1-1. Come sottolineato a viva voce dall’ex arbitro Cesari a Pressing, infatti, manca un rigore per i granata. L’episodio è quello del contatto in area tra il portiere bianconero Szczesny e Ikwuemesi. Per l’ex fischietto della sezione di Genova non ci sono dubbi: “C’è una gamba altissima, destra, che interrompe la corsa del giocatore. Per me il pallone poteva rimanere nella disponibilità del giocatore della Salernitana e dunque era rigore”. L’arbitro Santoro e il Var non sono stati dello stesso avviso.

Moviola Serie A: le altre partite del 36mo turno

Diverse proteste anche in altri match del turno, in cui però non si sono registrati errori decisivi. Buona la direzione di Giua in Frosinone-Inter, qualche ombra su quella di Pairetto in Napoli-Bologna: dubbi sul rigore concesso agli azzurri, dubbi anche sulla mancata ripetizione dello stesso per partenza anticipata di Ravaglia sul tiro di Politano. Errore grave di Guida in Atalanta-Roma, ammesso dalla stessa Aia (inesistente il rigore per i giallorossi), mentre non ci sono sviste significative da segnalare in Milan-Cagliari (direttore di gara Sozza).

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale INTER 92 INTER +3 89 MILAN 74 MILAN -2 76 BOLOGNA 67 BOLOGNA -3 70 JUVENTUS 67 JUVENTUS +2 65 ATALANTA* 63 ATALANTA* -1 64 ROMA 60 LAZIO -2 61 LAZIO 59 ROMA +2 58 FIORENTINA* 53 FIORENTINA* -2 55 NAPOLI 51 NAPOLI -3 54 TORINO 50 TORINO -1 51 GENOA 46 MONZA – 45 MONZA 45 GENOA +2 44 LECCE 37 LECCE -1 38 VERONA 34 CAGLIARI -2 35 UDINESE 33 EMPOLI -2 34 CAGLIARI 33 UDINESE -1 34 FROSINONE 32 VERONA – 34 EMPOLI 32 SASSUOLO -4 33 SASSUOLO 29 FROSINONE -1 33 SALERNITANA 16 SALERNITANA +3 13

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

