La Juventus pensa al campo: rientro scaglionato, si parte in 14

06-12-2022 11:33

Alla corte di mister Allegri arrivano oggi, martedì 6 dicembre, i 14 giocatori che daranno il via libera alla seconda parte di stagione.

I primi a rientrare in gruppo sono gli italiani e gli atleti che non hanno preso parte al Mondiale, fra questi Bonucci (al lavoro già da domenica) Locatelli, Chiesa, Cuadrado, Gatti, De Sciglio, Fagioli, Kean, Perin, Pinsoglio, Rugani, Soulè e Pogba. Tutti gli altri andranno ad aggiungersi a mano a mano verranno eliminati da Qatar 2022.

I primi ad unirsi al gruppo, dopo qualche giorno di riposo, saranno Kostic e Vlahovic , che con la Serbia non sono andati oltre il girone. Dopo di loro toccherà a Mckennie, Milik e Szczesny, che hanno invece terminato con la propria nazionale agli ottavi di finale, mentre per tutti gli altri bisognerà vedere come proseguirà l’avventura mondiale.