La Juventus pensa al futuro: nuova idea per lo scambio con il Barça

La particolare sessione del mercato ‘estivo’ si è chiusa mercoledì scorso, ma le big continuano a muoversi in prospettiva futura, con la speranza di poter mettere le mani su calciatori importanti. Prima su tutte, in Italia, la Juventus, che vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Barcellona per arrivare a Ousmane Dembelé con una nuova idea: proporre uno scambio tra il francese e Federico Bernardeschi.

A riportare le voci di un avvio della trattativa è ‘Tuttosport’, secondo cui i due club, che nei mesi scorsi sono stati protagonisti dello scambio fra Miralem Pjanic e Arthur, hanno ripreso il dialogo per lo scambio fra due calciatori sicuramente di talento, ma che con le rispettive maglie non hanno pienamente rispettato le attese.

Dembelé, in particolare, rischia di vivere a Barcellona una stagione da separato in casa: l’atteso trasferimento al Manchester United, di fatto, non si è concretizzato anche per la ritrosia del francese che non gradiva la destinazione, indicando proprio come la Juventus come approdo preferito.

Per quel che riguarda Bernardeschi, invece, l’ex Fiorentina dovrà capire se Andrea Pirlo vorrà includerlo nelle rotazioni principali, al contrario di quanto hanno fatto negli anni scorsi Massimiliano Allegri prima e Maurizio Sarri poi. Nel caso il nuovo tecnico bianconero non dovesse concedergli spazio, sarebbe lo stesso Bernardeschi a non opporsi ad una cessione.

Il 26enne nato a Carrara, inoltre, piace ai catalani, che lo avevano indicato come possibile alternativa in caso di mancata disponibilità di Douglas Costa (poi finito al Bayern Monaco in prestito). C’è molto tempo, ora, per ragionare sullo scambio Bernardeschi-Dembelé: l’idea è quella di attendere con molta calma l’estate 2021, ma non è escluso che le due dirigenze accelerino già nella prossima sessione invernale.

OMNISPORT | 08-10-2020 10:43