Sarri si libera dalla Juve e torna in gioco

La sua ultima partita alla guida della Juventus è un ricordo amaro: gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Partita che ha portato al suo esonero da allenatore della Juventus.

A distanza di diverse settimane, il nome di Maurizio Sarri torna di moda. Ci pensa lo storico confidente Aurelio Virgili ha fare chiarezza sulle prossime mosse del tecnico attualmente Campione d’Italia in carica.

“Rivedremo Maurizio, penso e spero, prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla società di risparmiare”, le sue parole a Tuttosport.

Parole che confermano il desiderio dell’ex allenatore della Juventus di tornare presto in sella e rimettersi in gioco in una nuova sfida professionale. Lontane le dichiarazioni del 7 agosto quando, dopo l’eliminazione dalla Champions League, ribadiva di avere un contratto e di volerlo rispettare.

Ora c’è da capire dove possa accasarsi Maurizio Sarri. Lo stesso Aurelio Virgili rivela una possibile pista: “Come tutti i tifosi della Fiorentina, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo”.

E non si dimentica il passato al Napoli: “Napoli? Perché no. Maurizio è un professionista e la separazione con De Laurentiis non ha cancellato il rispetto reciproco”, conclude l’amico di Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri si aggiunge quindi ai tanti allenatori che stanno aspettando l’occasione giusta per rientrare. Tra questi c’è anche un certo Max Allegri, anche lui ex allenatore della Juventus.

OMNISPORT | 08-10-2020 08:25