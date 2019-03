La Juventus riabbraccia Khedira

A distanza di meno di due settimane dall’intervento subito al cuore, Sami Khedira è rientrato a Torino.

Al centrocampista tedesco era stata riscontrata un’aritmia atriale lo scorso 19 febbraio alla vigilia della trasferta di Champions League contro l'Atletico Madrid. Operato già l’indomani, l’ex Real Madrid, sottoposto a un’ablazione, ovvero una piccola bruciatura all'interno del cuore per interrompere il circuito elettrico che genera la fibrillazione, ha terminato il periodo di convalescenza e vede più vicino il rientro in campo, che nella prima prognosi post-intervento era stata fissata in un mese.

Nei prossimi giorni Khedira sarà sottoposto a ulteriori controlli clinici che precederanno il ritorno in gruppo.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 20:40