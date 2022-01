La Lazio accelera per Casale: accordo col Verona

25-01-2022 12:06

Innesto in difesa per la Lazio di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste è sempre più vicino al primo acquisto della sessione invernale di calcio mercato: in arrivo c’è Nicolò Casale , difensore classe 1998 in forza al Verona .

Dopo aver perfezionato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Vavro al Copenaghen, ufficializzata nella giornata di ieri, la dirigenza della società capitolina si è mossa con decisione per trovare l’intesa totale con il club scaligero e anticipare le mosse di Milan e Napoli, da tempo sulle tracce del 23enne.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, Lazio e Verona hanno raggiunto l’accordo sulla base di prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i 9 e 10 milioni di euro .

Passi avanti importanti nella trattativa tra le società di Lotito e Setti, che dopo l’affare Zaccagni concluso nell’ultimo giorno della finestra estiva di mercato sono pronte a chiudere un altro affare.

Sarri attende il suo nuovo difensore, che andrà ad aggiungersi alla batteria di centrali composta da Acerbi, Luiz Felipe, Patric e Radu. Per completare l’operazione in entrata la Lazio deve sbloccare l’indice di liquidità attraverso una cessione: poi sarà tempo di perfezionare l’arrivo di Casale.

