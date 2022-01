La Lazio piazza il colpo in extremis: è ufficiale l'arrivo di Jovane Cabral

31-01-2022 20:48

La Lazio ha piazzato, a pochi minuti dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, il suo colpo in attacco.

Il club biancoceleste infatti è riuscito a chiudere in extremis per Jovane Cabral, giocatore capoverdiano che arriva dallo Sporting Lisbona.

Questo il comunicato della società: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione il calciatore Jovane Eduardo Borges Cabral dallo Sporting Clube de Portugal”.

L’accordo con il club portoghese è stato trovato nel corso del pomeriggio, ma a far temere che si potesse non giungere alla ospitata fumata bianca sono stati i tempi più lunghi che servono per un trasferimento internazionale.

Classe 1998, Cabral in questa stagione ha totalizzato 10 gettoni nel massimo campionato portoghese, per un totale di 342’ di gioco, conditi da un gol.

