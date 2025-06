Mondiale per club, Fifa indaga Cabral per razzismo verso Rudiger, il giocatore: “Ho detto solo codardo di m.."

Scintille nel finale della partita vinta dal Real tra l'ex Roma Rudiger e il difensore del Pachuca. Le versioni contrastanti dei due calciatori

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La prima vittoria del Real Madrid al Mondiale per club è stata sporcata non dall’espulsione di Asencio a inizio partita, ma dalla lite tra Rudiger e Cabral nel finale e l’accusa di frasi razziste che il difensore tedesco avrebbe rivolto nei confronti dell’avversario del Pachuca. Le versioni dei due calciatori sono ben diverse: per fare chiarezza su quanto realmente accaduto al Bank of America Stadium la Fifa ha aperto un’indagine.

Mondiale per club: alta tensione Rudiger-Cabral

Nonostante l’inferiorità numerica per il rosso ad Asencio, il Real Madrid, alle prese col giallo Mbappé, ha liquidato 3-1 il Pachuca balzando in vetta al gruppo H col Salisburgo. Ma nelle battute finali del match sono volate scintille tra Rudiger e Cabral, in seguito a un contatto nell’area di rigore della squadra messicana.

L’ex difensore della Roma ha subito avvisato l’arbitro Ramón Abatti di aver ricevuto un insulto razzista dall’argentino e il fischietto, facendo il segno della X con le braccia, ha attivato il protocollo antirazzismo. La lite tra i due è proseguita anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi dell’impianto di Charlotte.

Le versioni contrastanti dei due calciatori

Secondo quanto riferito da Rudiger, il difensore sudamericano del Pachuca lo avrebbe insultato etichettandolo come “fo..uto nero”. Di tutt’altro avviso Cabral, che nega l’accusa di razzismo piovutagli addosso. Al termine della partita, valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club, il 39enne di Isidro Casanova ha fornito la sua versione dei fatti ai giornalisti: “C’è stata una discussione: l’arbitro ha segnalato razzismo, ma non è successo niente. Continuavo a ripetergli la stessa cosa: ‘codardo di m…a, alzati‘: è un’espressione che usiamo molto in Argentina. Controllate le immagini: è proprio ciò che gli dico ripetutamente”.

Cabral spiega di aver ricevuto minacce da Rudiger: “Mi ha detto ‘ci vediamo fuori’. Ero arrabbiato, abbiamo litigato anche nel tunnel, ma poi la situazione non è degenerata”.

Le posizioni di Real e Pachuca e la mossa della Fifa

Xabi Alonso, neo allenatore del Real Madrid, si è schierato a difesa di Rudiger. “Ci ha raccontato cosa è successo. Gli crediamo e lo sosteniamo: è inaccettabile”. Lo stesso ha fatto Jaime Lozano, ex ct del Messico, nei confronti di Cabral: “Parlerò con lui, ma conoscendolo bene, una cosa del genere non gli è mai capitata. Posso garantire per il mio capitano”.

Intanto la Fifa ha intenzione di far luce sull’episodio che rappresenta una possibile grave macchia per l’immagine del Mondiale: ecco perché è stata aperta un’indagine.