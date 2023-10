La Lega Serie A verso Roma a novembre tra diritti tv e partnership

Nel prossimo novembre i vertici di Lega Serie A saranno a Roma alla sesta edizione del Social Football Summit per parlare del future del brand calcio italiano.

18-10-2023 10:34

La Lega Serie A e il suo massimo campionato stanno portando avanti una strategia di branding da diversi anni per poter accelerare la crescita del movimento italiano, e soprattutto ridurre il gap con tornei come LaLiga e la Premier League.

Uno dei punti salienti di questa crescita è sicuramente la valorizzazione del prodotto calcio italiano all’estero. Un discorso importante proprio in giorni in cui la Lega è impegnata nella trattativa per la vendita del prossimo pacchetto di diritti tv. Ma non solo. Nelle ultime settimane la Serie A ha annunciato anche una partnership con la Columbia University.

Il campionato italiano e gli Stati Uniti, infatti, hanno stretto un ulteriore legame: la nuova collaborazione promuoverà progetti accademici correlati al programma di laurea magistrale in Gestione dello Sport dell’ateneo americano.

La partnership strategica volta a promuovere progetti accademici correlati al programma di laurea magistrale in Gestione dello Sport dell’Università americana. Il programma congiunto, che si svilupperà nei prossimi sei anni, costituisce un elemento di rilevanza strategica nell’ambito delle iniziative della Lega Serie A presso il suo ufficio di New York.

Questa collaborazione con l’illustre università statunitense servirà inoltre a sviluppare, pianificare e contribuire all’attuazione di una serie di iniziative speciali, oltre ad offrire opportunità lavorative agli studenti americani per arricchire il roster di professionisti che attualmente lavorano in Lega Serie A.

Gli stessi professionisti che saranno presenti al Social Football Summit di Roma il prossimo novembre. Allo Stadio Olimpico, infatti, ci sarà spazio per la sesta edizione dell’unico evento italiano dedicato all’industria del calcio e all’innovazione in questo settore.

Nelle scorse settimane sono già stati annunciati diversi speaker, tra questi non mancheranno il Managing Director della Lega Luigi De Siervo, ma anche il presidente Lorenzo Casini, il Commercial and Marketing Director Michele Ciccarese.

Non mancheranno quindi i top speaker e gli argomenti di rilevanza internazionale all’evento del 21 e 22 novembre allo Stadio Olimpiaco. Per partecipare è possibile iscriversi sul sito ufficiale.