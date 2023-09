Sono state già comunicate alcune presenze tra gli speaker: Luigi De Siervo e Lorenzo Casini di Lega Serie A, insieme a Javier Tebas, presidente de LaLiga

Il Social Football Summit torna come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma il 21 e 22 novembre.

Mancano poco meno di 2 mesi all’evento dedicato all’industria del calcio e tutte le sue tematiche di sfondo, ma sul sito e sui social ufficiali sono state già comunicate alcune presenze tra gli speaker che prenderanno parte a quella che sarà la sesta edizione.

La trasformazione e il miglioramento del sistema deve partite in primis dalle federazioni e dalle leghe, motivo per cui sono già stati annunciati Luigi De Siervo e Lorenzo Casini di Lega Serie A, insieme a Javier Tebas, presidente de LaLiga e ormai da un decennio una delle figure più influenti nella politica del calcio. Sempre dalla Spagna anche il CEO della Liga F Pablo Vilches, e dalla Federazione Messicana di Calcio lo Strategy and Innovation Director Alfonso Becerra Cid.

A completare il parterre di ospiti internazionali appartenenti alle federazioni e gli organi politici che guidano questo sport, troviamo tra gli speaker il Chief Business Officer della FIFA Romy Gai, mentre per la UEFA presenzierà l’italiano Michele Uva (Director Social & Environmental Sustainability).

In un evento del genere non mancheranno speaker per rappresentare e raccontare alcuni dei social network più utilizzati al mondo: da TikTok a Spotify, rispettivamente con Ester Gazzano (Head of Marketing) e Salvatore Di Mari (Head of Operations Italy).

Tra i brand confermati spicca il nome di eBay, piattaforma per vendita e acquisti online che negli ultimi 2 anni è tornata ad investire molto nel mondo del calcio, e Coca-Cola, brand da sempre vicino a questo sport e agli investimenti soprattutto in competizioni per nazionali come i Mondiali di calcio.

È possibile rimanere informati sugli speaker del Social Football Summit 2023 sul sito ufficiale nella sezione dedicata.