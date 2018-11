La malattia di Vialli commuove il web

Solidarietà trasversale: che si sia tifosi di Juve o Sampdoria, i club più importanti dove ha giocato, o di altri club la stragrande maggioranza del mondo del web ha manifestato totale solidarietà a Gianluca Vialli dopo aver letto il racconto della sua malattia al Corriere della Sera. L’ex bomber della Nazionale ha rivelato che sta combattendo contro il cancro e che non sa come finirà. In poche ore il popolo dei social ha commentato la notizia con parole commosse. Anche il comico Umberto Smaila ha detto la sua su twitter: “Gia’simpatico amico di mio figlio Roy al bar sotto casa, dimostra di essere un uomo con le palle, un esempio, e ha anche quella dolcezza nello sguardo che tradisce buoni sentimenti!Grande! Ps leggete l’intervista”. Poi tantissimi tifosi comuni. C’è chi scrive: “Il mio primo Capitano. Sempre stato un leone, anche fuori dal campo. Forza, Gianluca #Vialli!”.

LA SORPRESA AMARA – E ancora: “Ci vuole coraggio anche ad ammettere di essersi vergognato di qualcosa. E ci vuole intelligenza per capire che è un errore vergognarsi di qualcosa di cui non si ha colpa. Grande Gianluca #Vialli”. Poi: “#Vialli Stamane ho letto le tue parole, non ti vedevo piu’ su sky sport ma non avrei mai pensato a tanto… coraggio leone”. Tutti invitano Vialli a non mollare: “Caro @LucaVialli, la vita spesso mette a dura prova e la sorte diventa un avversario imprevedibile. A denti stretti hai pareggiato i conti, ora prendi la palla, corri verso il centrocampo e vinci come sai fare tu, combattente esemplare. Forza #Vialli tifiamo tutti per te!”.

LA GIOIA PIU’ GRANDE – La speranza è che possa arrivare il gol più importante: “Io lo so invece come finirà… con te che esulti! Forza campione niente ti ferma… vamossss #vialli#gianlucavialli”. E poi: Caro @LucaVialli, leggendo la tua intervista al @Corriere, mi è venuta in mente una scena. Dopo i gol alla Fiorentina tu che prendi la palla e torni a centrocampo. Non era ancora finita. Quella l’abbiamo poi vinta. Questa la vincerai. Come sai fare tu. #Capitano#Vialli”. Anche i tifosi interisti si accodano: “Un grosso in bocca al lupo a Gianluca #Vialli Perché quando in ballo c’è la salute di una persona colori, bandiere e sfottò passano immediatamente in secondo piano”. O anche: “Ho sempre pensato, al di là della fede calcistica, che Vialli fosse una persona particolare. Uno di cui fidarti. Uno da avere amico. Oggi ne ho avuto la conferma. #Vialli”. E infine: “#Vialli forza grande campione @LucaVialli senti forte il coro come quella notte a Roma… “Resta con noi Gianluca resta CON NOI!!” sei sempre il mio capitano”.

