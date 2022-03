La McLaren sorride: Ricciardo ci sarà in Bahrain

16-03-2022 10:55

Sospiro di sollievo in casa McLaren: Ricciardo sarà regolarmente al volante della sua monoposto per l’esordio ufficiale della stagione 2021-2022 in Bahrain.

Non era scontata la sua presenza, per via della sua positività al Covid. Il pilota australiano infatti, ha saltato la tre giorni di test a Sakhir, tanto che il team inglese ha chiesto la disponibilità di Oscar Piastri in prestito all’Alpine.

Allarme però rientrato: Ricciardo ha avuto un decorso positivo dalla malattia e il team stesso, ha ufficializzato la sua presenza in pista già a partire da venerdì, per la prima sessione di prove libere.

“La McLaren conferma che, dopo essere risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana, Daniel ha avuto una serie di test negativi e dunque potrà tornare nel paddock già a partire da giovedì, per gareggiare in questo weekend al Gran Premio del Bahrain. Daniel si sta sentendo meglio giorno dopo giorno e ha continuato il suo recupero mentre si trovava in isolamento, secondo le regole del Bahrain”.

OMNISPORT