La Monza Power Run stupisce ancora

La Monza Power Run ha stupito ancora.

Grande successo per l'edizione 2018 della gara podistica a ostacoli (ma per il divertimento dei partecipanti e del folto pubblico presente non sono mancati l'acqua, il fango e la schiuma…) che nel fine settimana è andata in scena tra Villasanta, San Giorgio di Biassono e il Parco di Monza, in Brianza.

Come sempre, caratteristica unica nel panorama nazionale, l'intero ricavato verrà reinvestito nella lotta contro la leucemia: la manifestazione, organizzata dall'associazione Lele Forever, ha ampiamente sfondato la barriera dei 1500 iscritti. Oltre 300, invece, i volontari messi in campo.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 11:10