La nuova vita lontana dal calcio di Stephan Lichtsteiner

Non ha cercato di conquistarsi subito una panchina, né di ricoprire al pari di suoi colleghi ruoli dirigenziali nelle società in cui ha giocato. Da terzino di spinta, capace di cucirsi al petto sette scudetti con la maglia della Juventus, agli orologi,passione di quando era bambino: Stephan Lichtsteiner ha messo via la divisa e ha maturato la convinzione che fosse arrivata quella fase della sua vita per dedicarsi ad altro, uscire dal suo ambiente e provare a diventare altro, oltre il calciatore.

Il presente di Stephan Lichtsteiner: che cosa fa oggi

“Ma non cambierà molto, perché la difesa nel calcio è un’arte, proprio come gli orologi”. “È un mondo che ho sempre amato, del quale voglio conoscere tutto. Dopo la carriera da calciatore – ha detto l’esterno in un’intervista al quotidiano 20 minuten – voglio immergermi in questo mondo. Mi piacerebbe conoscere il mestiere: come funziona un orologio, come smontarlo e poi rimetterlo a posto. Spero di ottenere tante informazioni corrette su questo settore. In Svizzera, in particolare, il livello è estremamente alto”.

Nella medesima intervista, l’esterno ha precisato come non sia del tutto concluso il suo percorso nel mondo che lo ha reso protagonista fino al ritiro, avvenuto appena la scorsa estate. Ma non ha fretta, né è impaziente di ricoprire degli incarichi di rilievo troppo presto, rispetto alla sua formazione dall’altra parte del campo.

Da calciatore a orologiaio: addio al campo per Lichtsteiner

Lichtsteiner ha chiuso con il calcio giocato appena l’estate scorsa: messi via gli scarpini e la divisa, ha intrapreso un corso che lo renderà un professionista del tempo; lavorerà alla Maurice de Mauriac, azienda con sede a Zurigo.

L’ex terzino destro non vede l’ora di iniziare.

“Tra il calcio e gli orologi c’è poca differenza. Il normale tifoso spesso non si rende conto di quanto siano importanti le sottigliezze tattiche su un campo di gioco. Spesso è sufficiente girare una piccola vite per ottenere un grande effetto. Questo vale sia per il calcio che per gli orologi”.

VIRGILIO SPORT | 15-03-2021 17:16