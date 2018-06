La Premier League cambia, ma non troppo

La svolta era nell’aria. Ma poi tanto svolta non sarà: a partire dalla stagione 2019-2020 la Premier League introdurrà la sosta invernale. Quello inglese è stato a lungo il primo campionato di vertice a non conoscere pause durante il periodo tradizionalmente dedicato al relax durante la stagione, moltiplicando anzi gli impegni durante le feste. Ora però, dopo le proteste di molti top coach, su tutti Pep Guardiola, riguardo ai ritmi sostenuti del calcio inglese, ecco la novità, comunque solo parziale.

La FA ha concesso che ai giocatori vengano concesse due settimane di riposo, collocate però a febbraio: resta quindi inalterato il consueto tour de force sotto Natale, con turni il 26 dicembre e a Capodanno. Il riposo sarà strutturato in modo da far giocare una giornata di campionato nell’arco di due weekend, con cinque partite per ciascun fine settimana. Deciso anche un cambio di regolamento per la FA Cup: il quinto turno si giocherà in mezzo alla settimana, proprio per permettere il riposo ai giocatori e in caso di parità non si giocherà più l’eventuale replay, bensì si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori

SPORTAL.IT | 08-06-2018 15:20