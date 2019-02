La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. Lo riferisce Rai Sport.

La decisione arriva dopo le affermazioni fatte da Collovati a ‘Quelli che il calcio’ sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne.

Il campione del mondo del 1982 era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo“, aveva spiegato.

“Le calciatrici qualcosa sanno, ma non al cento per cento. Se poi riducete tutto al fatto che sono maschilista va bene, sono maschilista. Mia moglie non si è mai permessa di parlare di tattica nei miei confronti!”, ha concluso.

In seguito Collovati si era scusato: “Mi scuso per le frasi involontariamente sessiste pronunciate ieri, pur nel clima goliardico di ‘Quelli che il calcio’ abbiano urtato la sensibilità delle donne. Sono state inopportune e me ne dispiaccio non era mia intenzione offendere nessuno”.

A difesa dell’ex Inter e Milan si era espressa la moglie Caterina: “Mio marito ha parlato di tattica. La tattica spiegata da una donna non mi convince…Quando presentavo le trasmissioni di calcio non ho mai avuto la pretesa di spiegare il 4-4-2. La visione del mondo unisex non mi appartiene”.

“Parlare di calcio certo, ma la tattica è altra cosa. Parlare, tutti possiamo farlo dire cose giuste è diverso. Saluti dalla moglie di un uomo che rispetta le donne più di molti altri…questa sì che è una certezza!”.

Di tutt’altro parere il commissario tecnico della Nazionale femminile Milena Bertolini: “Un’uscita così la associo ad una mentalità primitiva – ha detto all’Ansa – Un po’ come nelle nelle migrazioni barbariche quando le donne avevano come unico compito contenere le vivande. Qualche anno però è passato, hanno inventato il frigorifero nel frattempo ma come mentalità c’è ancora chi è rimasto là. La tattica? Ma la competenza non ha sesso. Secondo me fare una affermazione del genere significa anche avere un po’ di paura a confrontarsi con una donna. Io ho frequentato il supercorso di Coverciano come tante altre donne e ho anche avvertito la stima di molti colleghi uomini. Penso che la mentalità di Collovati sia scollata dalle realtà, lo invito a vedere qualche partita di calcio femminile di alto livello, vedrà che tatticamente sono squadre evolute e perlomeno una cosa la impara: ovvero che il mondo è andato avanti”.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 17:35